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Резников: в Минобороны началась демилитаризация должностей, но нужен закон

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Киев, Среда 08 декабря 2021 14:20
Резников: в Минобороны началась демилитаризация должностей, но нужен закон Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii.)
Автор: Сергей Новиков

В Министерстве обороны Украины уже началась демилитаризация должностей. Другими словами, гражданские занимают те должности, где не нужна военная компетенция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова для ArmyInform.

По его словам, чтобы все расходы на обороны воспринимались как инвестиции, министерство должно превратиться в эффективный гражданский орган исполнительной власти с функциями управления вооруженными силами и демократического контроля.

"В модели, которую мы создаем в Украине в процессе евроатлантической интеграции, эффективная работа возможна, если совмещаются гражданские и военные компетенции. Нет никакого смысла в параллельном существовании двух управленческих структур, состоящих из военных, условно, из генералов", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что в таком случае эти структуры будут обречены на дублирование функций и выяснение, кто из генералов главнее.

"Поэтому в Минобороны уже началась постепенная демилитаризация должностей. Военные должности сохранятся только там, где они действительно необходимы, требуются военные компетенции. Системное решение - принятие закона, который завершит распределение полномочий и установит четкую вертикаль управления. Проект уже готов, и вскоре будет предложен на рассмотрение парламента", - добавил министр.

Напомним, ранее Резников анонсировал аудит расходов на оборону.

А сразу после назначения он говорил, что будут новые назначения в Министерстве обороны и Вооруженных силах.

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Министерство обороны Украины Алексей Резников
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