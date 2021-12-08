Резников: в Минобороны началась демилитаризация должностей, но нужен закон

В Министерстве обороны Украины уже началась демилитаризация должностей. Другими словами, гражданские занимают те должности, где не нужна военная компетенция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова для ArmyInform .

По его словам, чтобы все расходы на обороны воспринимались как инвестиции, министерство должно превратиться в эффективный гражданский орган исполнительной власти с функциями управления вооруженными силами и демократического контроля.

"В модели, которую мы создаем в Украине в процессе евроатлантической интеграции, эффективная работа возможна, если совмещаются гражданские и военные компетенции. Нет никакого смысла в параллельном существовании двух управленческих структур, состоящих из военных, условно, из генералов", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что в таком случае эти структуры будут обречены на дублирование функций и выяснение, кто из генералов главнее.

"Поэтому в Минобороны уже началась постепенная демилитаризация должностей. Военные должности сохранятся только там, где они действительно необходимы, требуются военные компетенции. Системное решение - принятие закона, который завершит распределение полномочий и установит четкую вертикаль управления. Проект уже готов, и вскоре будет предложен на рассмотрение парламента", - добавил министр.