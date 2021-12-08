ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков: у Міноборони почалася демілітаризація посад, але потрібен закон

Новость на русском →
Київ, Середа 08 грудня 2021 14:20
Резніков: у Міноборони почалася демілітаризація посад, але потрібен закон Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii.)
Автор: Сергей Новиков

У Міністерстві оборони України вже почалася демілітаризація посад. Іншими словами, цивільні займають ті посади, де не потрібна військова компетенція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова для ArmyInform.

За його словами, щоб всі витрати на оборони сприймалися як інвестиції, міністерство має перетворитися на ефективний цивільний орган виконавчої влади з функціями управління Збройними силами та демократичного контролю.

"У моделі, яку ми створюємо в Україні в процесі євроатлантичної інтеграції, ефективна робота можлива, якщо поєднуються цивільні і військові компетенції. Немає ніякого сенсу в паралельному існуванні двох управлінських структур, що складаються з військових, умовно, з генералів", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що в такому випадку ці структури будуть приречені на дублювання функцій і з'ясування, хто з генералів головніший.

"Тому в Міноборони вже почалася поступова демілітаризація посад. Військові посади збережуться тільки там, де вони дійсно необхідні, потрібні військові компетенції. Системне рішення - прийняття закону, який завершить розподіл повноважень і встановить чітку вертикаль управління. Проект вже готовий, і незабаром буде запропонований на розгляд парламенту", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Резніков анонсував аудит витрат на оборону.

А відразу після призначення він говорив, що будуть нові призначення в Міністерстві оборони і Збройних силах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Олексій Резніков
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України