Резников анонсировал аудит расходов на оборону

В Украине в ближайшее время проведут аудит расходов на оборону. Это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько эффективно расходуются выделенные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова для ArmyInform .

По его словам, одной из задач является выход на "чистое" финансирование бюджета обороны в размере 3% ВВП без включения в этот показатель государственных гарантий, поскольку де-факто это кредитование будущих периодов.

"Это задача-минимум на 2023 год. Скажем, чтобы это сделать в 2022 году, согласно обнародованным показателям ВВП, нам не хватает около 23 млрд грн. Но, чтобы обоснованно претендовать на увеличение финансирования, мы должны показать обществу и парламенту, что максимально эффективно используем имеющееся", - отметил Резников.

Он отметил, что уже обратился в Государственную аудиторскую службу с просьбой провести комплексную проверку.

"Помимо прочего это один из способов найти внутренние резервы. В ближайшее время также начнется энергоаудит объектов обороны и будет запущен целый ряд процессов… с целью совершенствования управления ресурсами, имуществом оборонного ведомства. Тогда мы выйдем и скажем: внутри сделано все возможное, действительно необходима внешняя поддержка", - добавил министр.