Резніков про літаки: не впливає на контрнаступ, але чим раніше отримаємо, тим краще

"Авіаційна платформа потрібна нам як посилення нашої протиповітряної оборони. Недостатньо систем Patriot, NASAMS, Crotale, і так далі. Тому в першу чергу ми боремось на дипломатичному фронті переконуючи партнерів, що потрібно прийняти рішення про основний бойовий літак як елемент захисту в першу чергу", - заявив Олексій Резніков.

Міністр зауважив, що питання літаків не вплине на майбутній контрнаступ ЗСУ. Водночас воно допоможе вберегти якомога більше людських життів й покращити наступальні можливості наших воїнів.

За словами Резнікова, успішний наступ полягає у виконанні трьох факторів:

переведення ворога в оборону;

припинення його домінування в повітрі;

знищення логістики.

"В цих трьох факторах, два - це авіація. Тому чим скоріше отримаємо сучасний літак, тим буде краще", - відзначив міністр.