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Резніков про літаки: не впливає на контрнаступ, але чим раніше отримаємо, тим краще

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Питання передачі літаків Україні не вплине на майбутній контрнаступ наших воїнів, однак все ж може покращити наступальні можливості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу в Одесі.

"Авіаційна платформа потрібна нам як посилення нашої протиповітряної оборони. Недостатньо систем Patriot, NASAMS, Crotale, і так далі. Тому в першу чергу ми боремось на дипломатичному фронті переконуючи партнерів, що потрібно прийняти рішення про основний бойовий літак як елемент захисту в першу чергу", - заявив Олексій Резніков.

Міністр зауважив, що питання літаків не вплине на майбутній контрнаступ ЗСУ. Водночас воно допоможе вберегти якомога більше людських життів й покращити наступальні можливості наших воїнів.

За словами Резнікова, успішний наступ полягає у виконанні трьох факторів:

  • переведення ворога в оборону;
  • припинення його домінування в повітрі;
  • знищення логістики.

"В цих трьох факторах, два - це авіація. Тому чим скоріше отримаємо сучасний літак, тим буде краще", - відзначив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, її країна обговорить можливість передачі Україні винищувачів Hornet, які збирається вивести з експлуатації у 2025 році.

За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, Варшава може передати ЗСУ свої винищувачі МіГ-29 для боротьби проти російської агресії протягом 4-6 тижнів.

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