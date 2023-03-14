RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников о самолетах: не влияет на контрнаступление, но чем раньше получим, тем лучше

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вопрос передачи самолетов Украине не повлияет на предстоящее контрнаступление наших воинов, однако все же может улучшить наступательные возможности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на брифинге в Одессе.

"Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем Patriot, NASAMS, Crotale, и так далее. Поэтому в первую очередь мы боремся на дипломатическом фронте убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь" , - заявил Алексей Резников.

Министр отметил, что вопрос самолетов не повлияет на предстоящее контрнаступление ВСУ. В то же время, он поможет уберечь как можно больше человеческих жизней и улучшить наступательные возможности наших воинов.

По словам Резникова, успешное наступление состоит в выполнении трех факторов:

  • перевода врага в оборону;
  • прекращения его доминирования в воздухе;
  • уничтожения логистики

"В этих трех факторах, два - это авиация. Поэтому чем скорее получим современный самолет, тем будет лучше", - отметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, ее страна обсудит возможность передачи Украине истребителей Hornet, которые собирается вывести из эксплуатации в 2025 году.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Варшава может передать ВСУ свои истребители МиГ-29 для борьбы с российской агрессией в течение 4-6 недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине