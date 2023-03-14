Резников о самолетах: не влияет на контрнаступление, но чем раньше получим, тем лучше

"Авиационная платформа нужна нам как усиление нашей противовоздушной обороны. Недостаточно систем Patriot, NASAMS, Crotale, и так далее. Поэтому в первую очередь мы боремся на дипломатическом фронте убеждая партнеров, что нужно принять решение об основном боевом самолете как элементе защиты в первую очередь" , - заявил Алексей Резников.

Министр отметил, что вопрос самолетов не повлияет на предстоящее контрнаступление ВСУ. В то же время, он поможет уберечь как можно больше человеческих жизней и улучшить наступательные возможности наших воинов.

По словам Резникова, успешное наступление состоит в выполнении трех факторов:

перевода врага в оборону;

прекращения его доминирования в воздухе;

уничтожения логистики

"В этих трех факторах, два - это авиация. Поэтому чем скорее получим современный самолет, тем будет лучше", - отметил министр.