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Резніков про листи з вибухівкою в Іспанії: Терор Росії не знає кордонів

Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Відповідальною за вибух на території посольства України в Мадриді та небезпечними листами в Іспанії є саме Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова, зроблену під час спільного брифінгу з його іспанською колегою Маргаритою Роблес 1 грудня.

"Пані міністерка розповіла про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії. Вони (росіяни - ред.) використовують терористичні засоби, щоб навести терор", - вказав посадовець.

Резніков наголосив, що окупанти намагаються припинити водопостачання та електрику в Україні, щоб ми були в холоді та темряві.

"Це означає виклик для всього світу. Росія - це держава-терорист, а її терор не знає кордонів", - додав глава Міноборони.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриті надійшов конверт, який вибухнув в руках коменданта.

Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів із вибухівкою.

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ІспаніяОлексій Резніков