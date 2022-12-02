Резников о письмах со взрывчаткой в Испании: Террор России не знает границ

Ответственной за взрыв на территории посольства Украины в Мадриде и опасными письмами в Испании является именно Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова, сделанное во время совместного брифинга с его испанской коллегой Маргаритой Роблес 1 декабря.

"Госпожа министер рассказала о взрывных листах, которые уже получают в Испании. Они (россияне - ред.) используют террористические средства, чтобы навести террор", - указал чиновник.

Резников подчеркнул, что оккупанты пытаются прекратить водоснабжение и электричество в Украине, чтобы мы были в холоде и темноте.

"Это означает вызов для всего мира. Россия - это государство-террорист, а ее террор не знает границ", - добавил глава Минобороны.