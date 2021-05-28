Резников о КПВВ: инфраструктура готова, нужно обеспечить свободу передвижения
Инфраструктура контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе готова с обеих сторон. Для открытия пунктов нужно обеспечить свободу передвижения.
Об этом на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает сайт министерства.
По его словам, украинская сторона строит КПВВ нового стандарта. Он также выразил надежду, что до конца года такая инфраструктура появится на всех пунктах.
"И знаете, инфраструктура также готова с другой стороны линии соприкосновения. В конце концов, когда мы были здесь с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, именно представители СММ ОБСЕ показали нам снимки, наглядно продемонстрировали готовность КПВВ с другой стороны. Остается обеспечить свободу передвижения людей", - заявил Резников.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты нарушают "тишину" возле Золотого, чтобы не открывать КПВВ.
А главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник на днях ужесточил пропуск через пункт пропуска в Станице Луганской. В частности, оккупанты будут выпускать жителей оккупированной территории не чаще одного раза в месяц.