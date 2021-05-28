Резников о КПВВ: инфраструктура готова, нужно обеспечить свободу передвижения

Инфраструктура контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе готова с обеих сторон. Для открытия пунктов нужно обеспечить свободу передвижения.

Об этом на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает сайт министерства .

По его словам, украинская сторона строит КПВВ нового стандарта. Он также выразил надежду, что до конца года такая инфраструктура появится на всех пунктах.

"И знаете, инфраструктура также готова с другой стороны линии соприкосновения. В конце концов, когда мы были здесь с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, именно представители СММ ОБСЕ показали нам снимки, наглядно продемонстрировали готовность КПВВ с другой стороны. Остается обеспечить свободу передвижения людей", - заявил Резников.