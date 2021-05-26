Украинцам разрешили выезжать из Крыма и ОРДЛО на авто без техпаспорта
Кабинет министров Украины разрешил жителями оккупированных территорий пересекать контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на своих авто без техпаспорта. В случае утери документа можно один раз пересечь пункты пропуска на основании копии регистрационной карточки.
Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.
Сообщается, что таким правом могут воспользоваться жители оккупированного Донбасса или Крыма, которые потеряли свидетельство о регистрации транспортного средства - техпаспорт. Или если он пришел в негодность.
В таком случае разрешается один раз пересечь КПВВ на основании копии регистрационной карточки. Эта копия выдается территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД по месту обращения владельца.
Фото: постановление Кабмина
Напомним, ранее сообщалось, что Украина начинает вакцинацию от COVID жителей оккупированных территорий.
Также ранее стало известно, что Трехсторонняя контактная группа достигла прогресса в открытии КПВВ на Донбассе, но украинская сторона считает, что Россия в последний момент может все сорвать.