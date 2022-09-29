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Резніков про іранські дрони: проблема вже вирішується

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Київ, Четвер 29 вересня 2022 12:20
Резніков про іранські дрони: проблема вже вирішується Фото: Олексій Резніков, мінстр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Проблема іранських безпілотних літальних апаратів, які використовує Росія у війні проти України вже перебуває на стадії вирішення. Однак наші війська вже вміють їх "глушити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже її (проблему - ред.) вирішуємо. Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100% не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих "Шахедів", - зазначив Резніков.

За його словами, Україна звернулася за допомогою до партнерів, аби ті допомогли нашим військам боротися з цими дронами.

"Наші навчилися їх глушити. Ми звернулися до наших партнерів, зокрема до тих, які бояться давати нам зброю, але мають хорошу експертизу. Я їм сказав, що ми вам дамо їх запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією", - додав Резніков.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ отримують від США ізраїльські засоби боротьби з іранськими дронами.

Додамо, раніше в ОК "Південь" пояснили українцям, як розпізнавати іранські дрони.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало все, що відомо про дрони Shahed-136 (Росія їх маркує як "Герань-2") та чим вони небезпечні.

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Іран Олексій Резніков
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