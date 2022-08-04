Резников и глава Пентагона обсудили ситуацию на фронте и помощь Украине
Фото: Резников и глава Пентагона обсудили ситуацию на фронте (twitter.com/SecDef)
Главой Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым текущую ситуацию на фронте и военную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Остина в Twitter.
Резников предоставил Остину обновленную информацию о ситуации на фронтах.
"Мы обсудили ключевую динамику, формирующую поле боя, а также текущие потребности Украины в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на 550 млн долларов.
Также стало известно о том, что Украина получила четыре дополнительные системы HIMARS от США.
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