Резников и глава Пентагона обсудили ситуацию на фронте и помощь Украине

Главой Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым текущую ситуацию на фронте и военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Остина в Twitter .

Резников предоставил Остину обновленную информацию о ситуации на фронтах.

"Мы обсудили ключевую динамику, формирующую поле боя, а также текущие потребности Украины в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на 550 млн долларов.

Также стало известно о том, что Украина получила четыре дополнительные системы HIMARS от США.

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