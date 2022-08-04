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Резніков і глава Пентагону обговорили ситуацію на фронті і допомогу Україні

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Вашингтон, Четвер 04 серпня 2022 02:57
Резніков і глава Пентагону обговорили ситуацію на фронті і допомогу Україні Фото: Резніков і глава Пентагону обговорили ситуацію на фронті (twitter.com/SecDef)
Автор: Артур Родивилов

Главою Пентагону Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Олексієм Резніковим поточну ситуацію на фронті і військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Остіна в Twitter.

Резніков надав Остіну оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

"Ми обговорили ключову динаміку, яка формує поле бою, а також поточні потреби України в допомозі в області безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги на 550 млн доларів.

Також стало відомо про те, що Україна отримала чотири додаткові системи HIMARS від США.

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Олексій Резніков Пентагон
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