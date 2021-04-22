Резников о формуле Штайнмайера: там нет "зрады", это фантастический документ
Так называемая формула Штайнмайера, которая регламентирует проведение выборов на оккупированном Донбассе и передачу контроля над территорией Украине, является фантастическим документом. В нем нет ни одной "зрады".
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По его мнению, формула Штайнмайера является фантастическим документом.
"У нас еще сразу началась зрада по формуле Штайнмайера. Но знаете, внимательно проанализировав, могу сказать - там нет ни одной зрады, это фантастический документ, просто супер", - отметил Резников.
Он уточнил, что в Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое занимается мониторингом выборов, утверждают, что сначала должны приехать по приглашению правительства с оценочной миссией. Параллельно в ОРДЛО работали бы офицеры по безопасности, которые оценивали бы насколько безопасна ситуация для выборов и наблюдателей.
После чего наблюдатели запросили бы два письма от Украины с приглашением миссии на выборы с соответствующим мандатом и гарантиями безопасности. А безопасность должны гарантировать министр внутренних дел и премьер-министр.
"А теперь скажите мне, пожалуйста, а как мы это прогарантируем, если не будет контроля над границей, не будет по безопасности менеджмент организован, не будет разоружения, демилитаризации и так далее? Поэтому формула Штайнмайера - замечательная формула", - добавил Резников.
Напомним, по договоренностям "нормандской четверки", формула Штайнмайера должна быть внесена в украинское законодательство. Однако в последний раз закон об особом статусе продлили, не закрепив в нем эту формулу.
Согласно формуле Штайнмаера, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО вступает в силу в день местных выборов. На постоянной основе он будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно и демократично по международным стандартам. Ее в свое время предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.