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Резніков про формулу Штайнмаєра: там немає "зради", це фантастичний документ

Новость на русском → Києва, Четвер 22 квітня 2021 12:47
Резніков про формулу Штайнмаєра: там немає "зради", це фантастичний документ Фото: віце-прем'єр Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Україна

Так звана формула Штайнмаєра, яка регламентує проведення виборів на окупованому Донбасі та передачу контролю над територією Україні, є фантастичним документом. У ньому немає жодної "зради".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

На його думку, формула Штайнмаєра є фантастичним документом.

"У нас ще відразу почалася зрада по формулі Штайнмаєра. Але знаєте, уважно проаналізувавши, можу сказати - там немає жодної зради, це фантастичний документ, просто супер", - зазначив Резніков.

Він уточнив, що в Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, яке займається моніторингом виборів, стверджують, що спочатку мають приїхати на запрошення уряду з оціночною місією. Паралельно в ОРДЛО працювали б офіцери з безпеки, які оцінювали б наскільки безпечна ситуація для виборів і спостерігачів.

Після чого спостерігачі запитали б два листи від України із запрошенням місії на вибори з відповідним мандатом і гарантіями безпеки. А безпеку мають гарантувати міністр внутрішніх справ і прем'єр-міністр.

"А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде з безпеки менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула", - додав Резніков.

Нагадаємо, за домовленостями " нормандської четвірки", формула Штайнмаєра повинна бути внесена в українське законодавство. Однак востаннє закон про особливий статус продовжили, не закріпивши в ньому цю формулу.

Відповідно до формули Штайнмаєра, закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО набуває чинності в день місцевих виборів. На постійній основі він буде діяти, якщо спеціальне бюро ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли чесно і демократично за міжнародними стандартами. Її свого часу запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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