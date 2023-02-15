Резніков про другий день "Рамштайну": більше уваги приділимо танкам

У другий день дев'ятої зустрічі групи військової підтримки України "Рамштайн" більше уваги буде приділено передачі ЗСУ танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Перший день роботи в Брюсселі закінчився. Вдячний усім країнам, які беруть участь у форматі "Рамштайн", та Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтра також насичена програма. Більше часу приділимо танкам", - йдеться у повідомленні міністра оборони України.

Раніше Зеленський заявив, що партнери підтвердили, що Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні.

При цьому він додав, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

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