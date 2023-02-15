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Резников о втором дне "Рамштайна": больше внимания уделим танкам

Фото: Резников заявил, что второй день "Рамштайна" посветят танкам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во второй день девятой встречи группы военной поддержки Украины "Рамштайн" больше внимания будет уделено передаче ВСУ танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Первый день работы в Брюсселе закончился. Благодарен всем странам, участвующим в формате "Рамштайн", и Североатлантическому альянсу за поддержку Украины. Завтра также насыщенная программа. Больше времени уделим танкам", - говорится в сообщении министра обороны Украины.

Ранее Зеленский заявил, что партнеры подтвердили, что Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

При этом он добавил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

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