Глава Міноборони Франції прибув у Київ обговорити військову підтримку України

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню 28 грудня приїхав у Київ обговорити військову підтримку України. Під час візиту він зустрінеться зі своїм колегою Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.

"Міністр оборони Франції прибув до Києва. Він одразу вирушив до Стіни пам'яті загиблих героїв, аби від імені країни вшанувати їх пам'ять та висловити підтримку України", - пишуть французькі видання.

За інформацією ЗМІ, після цього Себастьєн Лекорню матиме робочу зустріч з командою Міністерства оборони України та українською армією щодо військової допомоги Франції - тієї підтримки, яка вже надана і тої, що яка буде надана.

Потім він проведе двосторонню зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим, після чого відбудеться прес-брифінг.

Нагадаємо, про те, що голова Міноборони Франції відвідає Київ було відомо ще напередодні.

Додамо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

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