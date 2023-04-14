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Резніков про ядерну зброю: після нападу на Україну навряд чи хтось від неї відмовиться

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після того, як Росія напала на Україну, навряд чи якась країна добровільно відмовиться від ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова на Чорноморській конференції безпеки.

Він нагадав, що згідно з Будапештським меморандумом, Україна добровільно здала третій за величиною ядерний арсенал у світі в обмін на гарантії безпеки.

"Давайте запитаємо по-чесному: після того, що трапилося з нами, хто-небудь ще погодиться добровільно відмовитися від ядерної зброї? Або навпаки буде робити все, що в його силах, щоб отримати ядерну зброю будь-якими засобами?" - запитав Резніков.

Нагадаємо, колишній президент США Білл Клінтон зазначив, що відчуває особисту причетність до ядерного роззброєння України.

Додамо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

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Ядерна зброяОлексій Резніков