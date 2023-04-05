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Клінтон про відмову України від ядерної зброї: Відчуваю особисту причетність, тому що змусив їх

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Середа 05 квітня 2023 00:48
Клінтон про відмову України від ядерної зброї: Відчуваю особисту причетність, тому що змусив їх Фото: Колишній президент США Білл Клінтон (flickr.com)
Автор: Олег Васьків

Колишній американський президент Білл Клінтон згадав, як у 1990-х роках був одним із тих, хто відіграв ключову роль у ядерному роззброєнні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ексглави США ірландському телеканалу RTÉ.

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав політик.

Водночас Клінтон заявив, що знав: кремлівський диктатор Володимир Путін, на відміну від свого попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму.

"Вони (українці - ред.) боялися віддати її (ядерну зброю - ред.), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", - зазначив колишній президент.

Він додав, що підтримка зі сторони США та Європи для України у повномасштабній війні з РФ має залишатися непохитною.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняв, що Україна не планує знову отримувати ядерну зброю.

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