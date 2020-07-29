Резников: буду временно возглавлять украинскую делегацию в ТКГ

Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex.reznikoff)

Окончательное решение принимает президент Владимир Зеленский

Стало известно, кто временно будет исполнять обязанности главы украинской делегации в переговорах в Минске. Им будет вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом он заявил во время онлайн-конференции "Минский процесс: постепенный успех или политический тупик".

Резников отметил, что окончательное решение принимает президент Владимир Зеленский.

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду некоторое время управлять этими процессами", - отметил он.

Напомним, представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш говорил, что украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе скорее всего возглавит Резников.

РБК-Украина писало, что Леонид Кучма уходит с должности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Кучма просил снять его с должности, так как ему было сложно работать в ТКГ после повышения представительства украинской стороны.