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Лидером украинской группы в ТКГ скорее всего станет Резников, - представитель ОРДЛО

Киев, Вторник 28 июля 2020 23:10
Лидером украинской группы в ТКГ скорее всего станет Резников, - представитель ОРДЛО
Фото: Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: Инна Собора

Россия также думает над изменениями в составе своей делегации

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, скорее всего, возглавит вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резинков. Сегодня стало известно, что ее покинул второй президент Леонид Кучма.

Об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш в эфире "Украина 24".

По его словам, такое решение было бы вполне логичным.

"Я считаю, что лидером группы, скорее всего, станет Алексей Резников. Поскольку за время моей работы в ТКГ я Кучму как раз ни разу там не видел", - сказал Гармаш.

Кроме того, по его словам, после новости об отставке Кучмы, Россия думает над тем, чтобы изменить состав своей делегации.

"Относительно реакции России мне интересен этот момент, потому что у Кучмы и Грызлова, который был в свое время председателем Госдумы России, примерно одинаковый статус, и они очень серьезно к нему относятся. Поэтому я допускаю возможность того, что и Грызлов теперь захочет выйти, но не факт, что его отпустят", - объяснил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пока не знает, кто заменит Леонида Кучму в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

РБК-Украина писало, что Кучма уходит с должности главы украинской делегации в ТКГ после того, как управлял ею с июня 2019 года.

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