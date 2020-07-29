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Резніков: буду тимчасово очолювати українську делегацію в ТКГ

Київ, Середа 29 липня 2020 09:06
Резніков: буду тимчасово очолювати українську делегацію в ТКГ
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex.reznikoff)
Автор: Анастасия Рокитна

Остаточне рішення приймає президент Володимир Зеленський

Стало відомо, хто тимчасово буде виконувати обов'язки очільника української делегації у переговорах у Мінську. Ним буде віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це він заявив під час онлайн-конференції "Мінський процес: поступовий успіх або політичний глухий кут".

Резніков зазначив, що остаточне рішення приймає президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки я буду певний час керувати цими процесами", - зазначив він.

Нагадаємо, представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш говорив, що українську делегацію у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі скоріше за все очолить Резніков.

РБК-Україна писало, що Леонід Кучма йде з посади глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше повідомлялось, що Кучма просив зняти його з посади, так як йому було складно працювати в ТКГ після підвищення представництва української сторони.

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