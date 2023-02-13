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Резніков анонсував кадрові рішення в Міноборони, назначать нових заступників

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував кадрові рішення в міністерстві. Назначать нових заступників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

"З важливого.Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, журналісти провели розслідування, в якому стверджувалось про те, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами. Внаслідок цього було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд їх заарештував.

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