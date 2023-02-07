Резніков анонсував багато хороших новин після переговорів з Пісторіусом

Незабаром буде оголошено багато добрих новин для України щодо військової допомоги від Німеччини.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center, про це голова Міноборони України Олексій Резніков заявив у ході спільного брифінгу з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.
"Ми провели плідну розмову. Це вже наша друга зустріч після зустрічі у форматі "Рамштайн". Незабаром буде ще одна в тому ж форматі, однак у Брюсселі. Буде багато позитивних новин. Ми обговорили не лише умови захисту нашого неба, а й кооперацію та у майбутньому та після перемоги", - розповів Резніков.
При цьому Пісторіус заявив, що обговорив з українським колегою варіанти прискорення виробництва боєприпасів для України, у тому числі для систем ППО.
"Я на своїй посаді близько 2 тижнів. Хочу висловити солідарність з Україною. Із захопленням та повагою я ставлюся до ваших людей та українських солдатів. Український солдат - рішучий. Не повинно бути сумнівів, що ми і в майбутньому стоятимемо на боці України", - додав голова Міноборони ФРН.
Нагадаємо, Пісторіус сьогодні, 7 лютого, відвідав Україну з робочим візитом.
Він уже провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та пообіцяв передати нашій країні нові зенітки Gepard до кінця лютого.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.