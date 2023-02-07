Резников анонсировал много хороших новостей после переговоров с Писториусом

Скоро будет объявлено много хороших новостей для Украины в вопросе военной помощи от Германии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center, об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в ходе совместного брифинга с немецким коллегой Борисом Писториусом.
"Мы провели плодотворный разговор. Это уже наша вторая встреча после встречи в формате "Рамштайн". Вскоре будет еще одна в том же формате, однако в Брюсселе. Будет много положительных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее и после победы", - рассказал Резников.
При этом Писториус заявил, что он обсудил с украинским коллегой варианты ускорения производства боеприпасов для Украины, в том числе для систем ПВО.
"Я на своей должности около 2 недель. Хочу выразить солидарность с Украиной. С восхищением и уважением я отношусь к вашим людям и украинским солдатам. Украинский солдат – решительный. Не должно быть сомнений, что мы и в будущем будем стоять на стороне Украины", - добавил глава Минобороны ФРГ.
Напомним, Писториус сегодня, 7 февраля, посетил Украину с рабочим визитом.
Он уже провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал передать нашей стране новые зенитки Gepard до конца февраля.
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