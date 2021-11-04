Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны и ВСУ

Новый министр обороны Алексей Резников анонсировал кадровые изменения в руководстве Минобороны и Вооруженных сил Украины. Что касается министерства, то решения могут быть приняты в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление журналистам в Раде.

"Все кадровые изменения в Вооруженных силах будут согласовываться в коммуникации с Валерием Залужным (главнокомандующий ВСУ, - ред.)… Кадровые изменения в Министерстве обороны, думаю, имеют место и будут. Я сейчас не буду называть фамилии, потому что хочу пообщаться с каждым человеком на ответственной должности", - отметил Резников.

Он уточнил, что это будет сделано оперативно на протяжении нескольких суток.