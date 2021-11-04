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Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони і ЗСУ

Автор: Артем Горовенко

Новий міністр оборони Олексій Резніков анонсував кадрові зміни в керівництві Міноборони та Збройних сил України. Що стосується міністерства, то рішення можуть бути прийняті в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву журналістам у Раді.

"Всі кадрові зміни в Збройних силах будуть узгоджуватися в комунікації з Валерієм Залужним (головнокомандувач ЗСУ, - ред.) ... Кадрові зміни в Міністерстві оборони, думаю, мають місце і будуть. Я зараз не буду називати прізвища, тому що хочу поспілкуватися з кожною людиною на відповідальній посаді", - зазначив Резніков.

Він уточнив, що це буде зроблено оперативно протягом декількох діб.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України призначила Резнікова новим міністром оборони.

Вчора він заявив, що у зв'язку з переходом на роботу до Міноборони залишить посаду першого заступника голови української делегації в ТКГ по Донбасу.

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Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили УкраїниОлексій Резніков