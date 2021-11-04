Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони і ЗСУ

Новий міністр оборони Олексій Резніков анонсував кадрові зміни в керівництві Міноборони та Збройних сил України. Що стосується міністерства, то рішення можуть бути прийняті в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву журналістам у Раді.

"Всі кадрові зміни в Збройних силах будуть узгоджуватися в комунікації з Валерієм Залужним (головнокомандувач ЗСУ, - ред.) ... Кадрові зміни в Міністерстві оборони, думаю, мають місце і будуть. Я зараз не буду називати прізвища, тому що хочу поспілкуватися з кожною людиною на відповідальній посаді", - зазначив Резніков.

Він уточнив, що це буде зроблено оперативно протягом декількох діб.