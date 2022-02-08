Резников анонсировал еженедельные брифинги министров по безопасности и обороне
Глава Минобороны Украины Алексей Резинков анонсировал брифинги министерств по безопасности и обороне. Главы ведомств еженедельно будут информировать о ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в ток-шоу "Свобода слова".
Он отметил, что еженедельные брифинги будут давать, прежде всего, главы министерств, относящихся к сектору безопасности.
"Принято решение, и каждую неделю один министр раз в неделю будет давать свой брифинг. Например, Дмитрий Кулеба в среду, я в четверг, Денис Монастырский, кажется, в пятницу. То есть каждый министр, который имеет отношение к сектору безопасности и обороны или внешнеполитическое ведомство, будем давать брифинг и рассказывать, что происходит внутри страны и вокруг нее", - сообщил Резников.
Напомним, ранее глава Минобороны Украины оценил возможность эскалации со стороны России.
Он также рассказал о зеркальных военных учениях Вооруженных сил Украины.