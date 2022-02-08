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Резніков анонсував щотижневі брифінги міністрів з безпеки і оборони

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 00:14
Резніков анонсував щотижневі брифінги міністрів з безпеки і оборони Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Глава Міноборони України Олексій Резінков анонсував брифінги міністерств з безпеки і оборони. Глави відомств щотижня інформуватимуть про ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Резнікова в ток-шоу "Свобода слова".

Він зазначив, що щотижневі брифінги будуть давати, перш за все, глави міністерств, що належать до сектору безпеки.

"Прийнято рішення, і щотижня один міністр раз на тиждень буде давати свій брифінг. Наприклад, Дмитро Кулеба в середу, я в четвер, Денис Монастирський, здається, в п'ятницю. Тобто кожен міністр, який має відношення до сектору безпеки і оборони або зовнішньополітичне відомство, будемо давати брифінг і розповідати, що відбувається всередині країни і навколо неї", - повідомив Резніков.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України оцінив можливість ескалації з боку Росії.

Він також розповів про дзеркальні військові навчання Збройних сил України.

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