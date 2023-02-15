Резніков абсолютно впевнений, що Україна отримає винищувачі

Міжнародні партнери у майбутньому обов'язково нададуть Україні винищувачі для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв’ю Reuters .

Резніков зазначив, що союзники України вже надали низку західних систем озброєнь після того, як спочатку сказали, що не будуть цього робити: "Неможливе стало можливим".

За його словами, Україні потрібні винищувачі як частина ширшої системи протиповітряної оборони для захисту України від атак Росії.

"Нам життєво потрібна авіація як плацдарм для захисту нашого неба. Ми повинні домінувати в нашому українському небі. Це захистить насамперед наше цивільне населення і, звичайно, наші Збройні сили", - сказав він.

На запитання, чи впевнений він, що врешті-решт Україна отримає літаки, Резніков відповів: "Абсолютно, впевнений".

Додамо, що, виступаючи перед міністрами оборони НАТО Резніков сказав, що винищувачі перебувають "на столі", а союзники оцінюють, яка модель буде найкращою для України.

Міністр оборони вважає найкращими варіантами американські літаки F-16 і шведські літаки Gripen.

Резніков зазначив, що ППО залишається головним пріоритетом України з точки зору військової допомоги, хоча Київ уже отримав кілька передових систем. Він сказав, що якщо Росія почне великий наступ, вона активніше залучить власні військово-повітряні сили.

"Якщо вони почнуть справжню наступальну кампанію, то, безумовно, будуть використовувати авіацію зі свого боку, намагаючись зупинити наші сили оборони. Тобто це реальна загроза, тому потрібна більш досконала, більш сучасна авіація - щоб їх зупинити, перемогти, щоб стримати їх", - додав він.

Нагадаємо, голова Пентагону США Ллойд Остін за підсумками "Рамштайну" зазначив, що у партнерів поки немає оголошень про поставки винищувачів Україні, але робота для забезпечення потреб ЗСУ триває.

Тим часом Німеччина готова обговорювати постачання винищувачів Україні за кілька місяців. А в Британії сумніваються в передачі винищувачів у найближчі місяці чи роки.

Окрім того, президент Володимир Зеленський попросив Швецію надати Україні винищувач Jas 39 Gripen, але Стокгольм відмовився.

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