Голова Пентагону про винищувачі для України: поки оголошень немає, але працюватимемо далі

У союзників України поки що немає оголошень щодо можливих поставок винищувачів, але робота для забезпечення всіх потреб ЗСУ триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Пентагону США Ллойда Остіна під час брифінгу.