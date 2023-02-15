Резников абсолютно уверен, что Украина получит истребители

Международные партнеры в будущем обязательно предоставят Украине истребители для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью Reuters .

Резников отметил, что союзники Украины уже предоставили ряд западных систем вооружений после того, как сначала сказали, что не будут это делать: "Невозможное стало возможным".

По его словам, Украине нужны истребители как часть более широкой системы противовоздушной обороны для защиты Украины от атак России.

"Нам жизненно нужна авиация как плацдарм для защиты нашего неба. Мы должны доминировать в нашем украинском небе. Это защитит, прежде всего, наше гражданское население и, конечно, наши Вооруженные силы", - сказал он.

На вопрос, уверен ли он, что в конце концов Украина получит самолеты, Резников ответил: "Абсолютно, уверен".

Добавим, что, выступая перед министрами обороны НАТО, Резников сказал, что истребители находятся "на столе", а союзники оценивают, какая модель будет лучшей для Украины.

Министр обороны считает лучшими вариантами американские самолеты F-16 и шведские самолеты Gripen.

Резников отметил, что ПВО остается главным приоритетом Украины с точки зрения военной помощи, хотя Киев уже получил несколько передовых систем. Он сказал, что если Россия начнет большое наступление, она активнее привлечет свои военно-воздушные силы.

"Если они начнут настоящую наступательную кампанию, то, безусловно, будут использовать авиацию со своей стороны, пытаясь остановить наши силы обороны. То есть это реальная угроза, поэтому нужна более совершенная, более современная авиация - чтобы их остановить, победить, чтобы сдержать их", - добавил он.

Напомним, глава Пентагона США Ллойд Остин по итогам "Рамштайна" отметил, что у партнеров пока нет объявлений о поставках истребителей Украине, но работа по обеспечению потребностей ВСУ продолжается.

Между тем, Германия готова обсуждать поставки истребителей Украине через несколько месяцев. А в Британии сомневаются в передаче истребителей в ближайшие месяцы или годы.

Кроме того, президент Владимир Зеленский попросил Швецию предоставить Украине истребитель Jas 39 Gripen, но Стокгольм отказался.

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