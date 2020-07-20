Резкий рост: что происходит с курсом доллара 20 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 копеек до 27,61 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 31,54 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,34 (27,21 - 17 июля), продажи - 27,61 (27,49 - 17 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,97 (30,73 - 17 июля), продажи - 31,54 (31,30 - 17 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,46 (3,45 - 17 июля), продажи 3,87 (3,87 - 17 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 31,49 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 июля справочный курс на уровне 27,57 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 июля (27,34 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,50 - 27,60 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке впервые за последние два года.

Аналитики в течение ближайшей неделе ожидаю продолжение роста курса доллара к гривне.

Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 грн.