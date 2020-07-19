Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар резко вырос после назначения нового главы НБУ, и тенденция продолжится

В течение ближайшей неделе ожидается продолжение роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,3-1,4%.

"Падение гривны, очевидно, связано с утверждением нового главы НБУ Кирилла Шевченко. Рынки опасаются смягчения денежно-кредитной политики регулятора, и осознанного разгона инфляции и девальвации до параметров, заложенных в бюджете на текущий год", - сказал он.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,93 до 27,27 грн (+1,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,01/27,04 до 27,40/27,43 (+1,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,88/27,10 до 27,24/27,49 (+1,4%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9%.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке впервые за последние два года.

Курс доллара снова пошел вверх после того, как Рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко. Курс подскочил до уровней начала апреля - 27,40 гривен за доллар.

Валютный рынок пока оценивает назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины негативно для гривны.