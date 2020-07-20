Різке зростання: що відбувається з курсом долара 20 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 12 копійок до 27,61 гривень за долар. Курс євро виріс на 24 копійки до 31,54 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,34 (27,21 - 17 липня), продажу - 27,61 (27,49 - 17 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,97 (30,73 - 17 липня), продажу - 31,54 (31,30 - 17 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,46 (3,45 - 17 липня), продажу 3,87 (3,87 - 17 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,52 гривні за долар, курс купівлі до 27,49 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 31,49 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 липня довідковий курс на рівні 27,57 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 липня (27,34 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,50 - 27,60 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Національний банк України протягом тижня 13-17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку вперше за останні два роки.

Аналітики протягом найближчого тижня чекаю продовження зростання курсу долара до гривні.

Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,9 грн.