НБУ впервые за два года не выходил с интервенциями на межбанк

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк отказался от сглаживания колебаний курса

Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций зафиксирован впервые с недели 17-21 сентября 2018 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 976,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1 032,9 млн долларов.

Отметим, ранее политика НБУ на валютном рынке заключалась в сглаживании резких колебаний в ту или иную сторону.

В частности, в течение недели 6 -10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов. НБУ возобновил покупку валюты после стабилизации на рынке вслед резким ростом после заявления об отставке Якова Смолия.

Однако курс доллара снова пошел вверх после того, как Рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко. Курс подскочил до уровней начала апреля - 27,40 гривен за доллар.

Валютный рынок пока оценивает назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины негативно для гривны.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение июня купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов.

При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты. Июнь стал третьим месяцем после апреля и мая, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.