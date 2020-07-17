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Уверенный рост: что происходит с курсом доллара 17 июля

Киев, Пятница 17 июля 2020 12:27
Уверенный рост: что происходит с курсом доллара 17 июля
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 13 копеек, евро - на 15 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 13 копеек до 27,36 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 31,30 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,21 (27,11 - 16 июля), продажи - 27,49 (27,36 - 16 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,73 (30,62 - 16 июля), продажи - 31,30 (31,15 - 16 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,46 - 16 июля), продажи 3,87 (3,87 - 16 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,37 гривен за доллар, курс в покупке до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,16 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 июля справочный курс на уровне 27,34 грн/доллар, повысив его по сравнению с 16 июля (27,27 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,25 - 27,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Уверенный рост: что происходит с курсом доллара 17 июля

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

Валютный рынок пока оценивает назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины негативно для гривны.

Кроме того, по данным НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,28 грн/доллар.

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