Резкий рост курса доллара и ЧП на курорте в Кирилловке: новости за 2 июня

Коллаж РБК-Украина

Курс доллара резко вырос на фоне отставки главы НБУ, на курорте в Кирилловке произошло ЧП, на Западе Украины снова ухудшится погода. Подробнее о том, что произошло в среду, 2 июля, - в материале РБК-Украина

Курс доллара отреагировал на заявление Смолия об отставке бурным ростом

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,18 гривен за доллар. Курс на 41 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Аналитики допускают рост курса доллара до 28 гривен из-за отставки Смолия

Украина отложила выпуск евробондов после заявления главы НБУ об отставке

Министерство финансов Украины 2 июля отказалось от размещения еврооблигаций с погашением в 2033 году. Кроме того, отозвано предложение о выкупе выпусков прежних лет.

Об этом говорится в заявлении Минфина на сайте паневропейской биржи Euronext.

Согласно заявлению от имени главы Минфина Сергея Марченко, предложение для инвесторов отменено "в свете последних заголовков.

На курорте в Кирилловке произошло массовое отравление

На одной из баз отдыха в Кирилловке Запорожской области произошло массовое отравление. 2 июля, "скорые" одна за одной увозили отдыхающих с очень высокой температурой и рядом других симптомов. Стало известно про заболевших из базы отдыха "Днепровские зори" на косе Пересыпь, а также с базы "Лазурные дали".

У всех людей схожие симптомы: температура под 39, рвота, понос. Возможная причина - отравление некачественной едой, пишет местное издание Акцент.

Отметим, что некоторые СМИ пишут про возможность заражения коронавирусом. Якобы сотрудники бригад скорой помощи говорят, что симптомы очень напоминают COVID-19. На место происшествия приехала разбираться полиция. А в Кирилловском поселковом совете сообщили, что симптомы были выявлены у 43 человек.

Изнасилование в Кагарлыке: появились новые подозреваемые

В деле о пытках и изнасиловании в Кагарлыке появились новые фигуранты. Сообщение о подозрении вручили еще двум полицейским.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Новым фигурантом дела стал оперуполномоченный того же Кагарлыкского отделения полиции. Его подозревают в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Кроме того, еще одно подозрение вручили ранее задержанному полицейскому.

В Гостуризме советуют искать альтернативу пляжам Одессы

Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив советует вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Нужно отдыхать там, где меньше людей.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

По ее словам, надо помнить, что вирус никуда не делся. Нужно носить маску в помещениях и избегать скоплений людей. Поэтому она советует отдыхать в местах, где меньше людей - на реках, озерах, водохранилищах, в горах.

Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды на западе Украины

В пятницу, 3 июля, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве областей пройдут значительные дожди с грозами и градом. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, непогода затронет восемь западных областей. Самые опасные погодные условия ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Там пройдут значительные грозовые дожди, возможен град и шквальные порывы ветра 15-20 м/сек.

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