Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды на западе Украины

Фото: грозовые облака (flickr)

Грозы прогнозируют в 8 областях

В пятницу, 3 июля, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве областей пройдут значительные дожди с грозами и градом.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, непогода затронет восемь западных областей. Самые опасные погодные условия ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Там пройдут значительные грозовые дожди, возможен град и шквальные порывы ветра 15-20 м/сек.

Дождь с грозой прогнозируют также в Закарпатской и Черновицкой областях.

Напомним, в Украину возвращается жара, в то же время западные регионы и в дальнейшем будут страдать от осадков.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что погода в июле характеризуется неустойчивыми периодами с грозами, шквалами и ливнями и засухой.

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Автор: Роман Калиниченко