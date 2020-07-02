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В Гостуризме советуют искать альтернативу пляжам Одессы

Новости » Туризм     02.07.2020 - 10:02
В Гостуризме советуют искать альтернативу пляжам Одессы
Фото: пляж (РБК-Украина)

В Гостуризме рекомендуют отдыхать на реках, озерах, водохранилищах, в горах

Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив советует вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Нужно отдыхать там, где меньше людей.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

По ее словам, надо помнить, что вирус никуда не делся. Нужно носить маску в помещениях и избегать скоплений людей. Поэтому она советует отдыхать в местах, где меньше людей - на реках, озерах, водохранилищах, в горах.

"Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны", - сказала она.

Напомним, на выходных украинцы массово поехали отдыхать в Одессу. На въезде в город было сотни автомобилей, которые образовали километровую очередь. На видео и фото, которые были опубликованы в соцсетях, было видно, что часть людей ходила без масок и не придерживалась соцдистанции.

После этого, министр здравоохранения заявил, что несоблюдение правил и рекомендаций Минздрава приводит к вспышке коронавируса.

Отметим, по состоянию на 2 июля в Украине выявили резкое увеличение числа случаев коронавируса.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины туризмотдых
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