Аналитики допускают рост курса доллара до 28 гривен из-за отставки Смолия

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара может вернуться на уровень марта, который наблюдался в разгар коронакризиса

Решение главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия подать в отставку будет давить на курс гривны к доллару. Если сомнения в независимости НБУ оправдаются, курс может вырасти до 28 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил Иосуб, на курс будет влиять даже не само это решение, а ставшие достоянием общественности проблемы с независимостью НБУ.

"В худшем случае это может привести к сворачиванию сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, росту доходности облигаций в национальной и иностранной валюте, негативным рейтинговым действиям со стороны международных рейтинговых агентств", - отметил он.

По его словам, если независимость НБУ в проводимой монетарной политике действительно будет поставлена под сомнение, ближайшей целью для курса доллара станут уровни конца марта, выше 28 грн.

Комментируя действия НБУ на межбанковском валютном рынке, Иосуб отметил, что уже в среду, 1 июля, сложилась серьезная диспропорция между спросом на валюту и ее предложением в пользу спроса, а 2 июля эта тенденция продолжилась.

"НБУ, согласно его текущей политике, не борется с трендом, но старается сглаживать сильные колебания. Поэтому наверняка присутствовал на рынке и в среду, и в четверг. Но его задачей было не предотвратить рост курса, а немного сбить его амплитуду. Объем своих операций регулятор раскроет на следующей неделе", - добавил он.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

Как сообщало РБК-Украина, курс доллара на межбанке 2 июля 2020 года вырос на 32 копейки до 27,20 гривен за доллар.

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Автор: Александр Белоус