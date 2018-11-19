Режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию в поддержку Сенцова

Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia)

Режиссер с более 100 деятелями культуры подписал открытое письмо к ЕС и ООН с призывом освободить Сенцова

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Санкт-Петербург, в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на радиостанцию Europe 1.



"Благодарю вас за приглашение, но ввиду содержания под стражей режиссера Олега Сенцова, я пока не чувствую себя в праве посетить РФ", - заявил Годар.

В августе Жан-Люк Годар вместе с министром культуры Франции Франсуазом Ниссеном, режиссером Дэвидом Кроненбергом, а также с более 100 деятелями культуры подписал открытое письмо к ЕС и ООН с призывом освободить Сенцова. В письме они выразили надежду, что международные организации смогут повлиять на решение российского президента Владимира Путина.

Отметим, украинского режиссера, узника Кремля Олега Сенцова наградили премией имени Сергея Магнитского за защиту прав человека по всему миру.

Также Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести. Награду в ближайшее время передадут родственникам Олега Сенцова в Украине.

В октябре Сенцов получил премию Сахарова. Премия "За свободу мысли" имени Сахарова, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова, который за свою правозащитную деятельность был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан из Москвы.

Напомним, Сенцов прекратил голодовку 6 октября 2018. В своем заявлении политзаключенный отметил, что прекращает голодовку в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями в организме. За время голодовки он похудел на 12 кг.