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В РФ рассказали о состоянии здоровья Сенцова

Новости » Общество    09.11.2018 - 17:38
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Сенцов сейчас дистанционно руководит постановкой своей пьесы "Номера"

Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко заявил, что со здоровьем незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова "все хорошо". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как отметил Максименко, Сенцов сейчас дистанционно руководит постановкой своей пьесы "Номера", премьера которой должна пройти в декабре в Киеве. Кроме того, Сенцов планирует написать книгу и направить в издательство для публикации сборник рассказов о своем детстве пятью языками.

"Что касается его здоровья, то со здоровьем (после длительного голодания) у него все хорошо. Он полон сил и творческих планов", - сказал заместитель главы ФСИН России.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время визита в Хельсинки поднимет вопрос освобождения украинских политзаключенных, в частности режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сенцов прекратил голодовку 6 октября 2018 года. В своем заявлении Сенцов отметил, что прекращает голодовку в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями в организме. За время голодовки он похудел на 12 кг.

По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, украинец вышел из голодания из тяжелыми последствиями для здоровья.

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