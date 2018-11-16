Сенцова наградили премией имени Сегея Магнитского

Фото: акция в поддержку Сенцова (РБК-Украина/Виталий Носач)

Украинского узника Кремля наградили за вклад в области журналистских расследований и защиты прав человека

Украинского режиссера, узника Кремля Олега Сенцова наградили премией имени Сергея Магнитского за защиту прав человека по всему миру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

Отмечается, что церемония награждения престижной международной премией состоялась в Лондоне 15 ноября. Среди множества номинантов наградой был отмечен украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов. В этом году на вручение премии съехались более 200 политиков, журналистов, правозащитников и общественных деятелей.

Также лауреатами премии имени Магнитского стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы - Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный. Кроме того, посмертно награжден американский сенатор Джон Маккейн.

Премия имени Магнитского вручается с 2015 года. Премией было решено награждать, в частности, за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека и другие.

Напомним, 14 ноября 2018 стало изветсно, что украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести. Награду в ближайшее время передадут родственникам Олега Сенцова в Украине.

Добавим, что также в октябре Сенцов получил премию Сахарова. Премия "За свободу мысли" имени Сахарова, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова, который за свою правозащитную деятельность был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан из Москвы.