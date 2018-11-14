Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Награду от имени политзаключенного получил посол Украины в Словении

Украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Словении Михаила Бродовича.

Отмечается, что посол от имени Сенцова получил награду во время международной конференции "Темная сторона луны", которая проходит в городе Любляна (Словения).

"Сегодня, 14 ноября в парламенте Словении состоялось чрезвычайно приятное и неординарное событие - в рамках международной конференции "Темная сторона луны", имел честь получить награду Платформы европейской памяти и совести, которой отмечено украинского режиссера и политического заключенного Кремля Олега Сенцова" , - написал Бродович.

Посол отметил демонстрацию солидарности со стороны международного сообщества с украинскими политическими пленниками.

"Важно заставить государство-агрессора уважать права и свободы человека. Демократическое и правовое общество не должно и не может стоять в стороне от этой проблемы современности", - добавил дипломат.

По информации PEN Ukraine, награду в ближайшее время передадут родственникам Олега Сенцова в Украине.

Отметим, Платформа европейской памяти и совести - международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке и не допустить восстановления тоталитаризма в Европе. От Украины членами Платформы являются Украинский институт национальной памяти, Центр исследований освободительного движения, Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", Фонд сохранения истории Майдана и Меджлис крымскотатарского народа.

Напомним, что в октябре Сенцов получил премию Сахарова.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 9 ноября заместитель председателя ФСИН России Валерий Максименко заявил, что со здоровьем Олега Сенцова якобы "все хорошо".

Сенцов прекратил голодовку 6 октября 2018. В своем заявлении политзаключенный отметил, что прекращает голодовку в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями в организме. За время голодовки он похудел на 12 кг.