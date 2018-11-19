Режисер Жан-Люк Годар відмовився приїхати в Росію на підтримку Сенцова

Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia)

Режисер з понад 100 діячами культури підписав відкритий лист до ЄС і ООН із закликом звільнити Сенцова

Французький режисер Жан-Люк Годар відмовився приїхати до Санкт-Петербурга, на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на радіостанцію Europe 1.



"Дякую вам за запрошення, але зважаючи на утримання під вартою режисера Олега Сенцова, я поки що не відчуваю себе у праві відвідати РФ", - заявив Годар.

У серпні Жан-Люк Годар разом з міністром культури Франції Франсуазом Ніссеном, режисером Девідом Кроненбергом, а також з понад 100 діячами культури підписав відкритий лист до ЄС і ООН із закликом звільнити Сенцова. У листі вони висловили надію, що міжнародні організації зможуть вплинути на рішення російського президента Володимира Путіна.

Зазначимо, українського режисера, в'язня Кремля Олега Сенцова нагородили премією імені Сергія Магнітського за захист прав людини по всьому світу.

Також Сенцов отримав премію Платформи європейської пам'яті та совісті. Нагороду найближчим часом передадуть родичам Олега Сенцова в Україні.

У жовтні Сенцов отримав премію Сахарова. Премію "За свободу думки" імені Сахарова, заснована в 1988 році Європейським парламентом на честь Андрія Сахарова, який за свою правозахисну діяльність був позбавлений всіх радянських нагород і премій і в 1980 році висланий з Москви.

Нагадаємо, Сенцов припинив голодування 6 жовтня 2018. У своїй заяві політв'язень зауважив, що припиняє голодування у зв'язку з критичним станом здоров'я та патологічними змінами в організмі. За час голодування він схуд на 12 кг