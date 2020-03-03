Режим экономии: чем Кабмину Гончарука грозят проблемы с госбюджетом

У правительства Алексея Гончарука возникла проблема с наполнением госбюджета. Это стало одним из поводов для Офиса президента, чтобы упрекнуть премьера в неудовлетворительной работе.

С начала года недобор в казну составил около 17,2 млрд гривен или 12% от плана, следует из оперативных данных Госказначейства по состоянию на 28 февраля. Львиная доля этой суммы – 14,1 млрд гривен – невыполнение плана по таможенным платежам.

"Есть обнадеживающая информация, что в феврале статистика будет лучше как минимум от налогового ведомства. Но проседание на таможне будет сохраняться достаточно существенным", – уверен советник президента, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Таможню подвел курс гривны. Растаможка импортных товаров происходит из расчета цены в долларах или евро. К тому же некоторые ставки акцизов, как, скажем, в случае с дизельным топливом, привязаны к евро. И как только гривна начинает укрепляться, таможенные поступления в национальной валюте сокращаются и отстают от плана.

В январе средний курс составил 24,1 гривен/доллар, тогда как в госбюджете на этот год заложили 27 гривен/доллар. В феврале курс также был не в пользу таможни, находясь в пределах 24-25 гривен/доллар.

Еще один фактор, повлиявший на падение поступлений, – объем импорта: в начале года он вырос немногим более чем на 1% при прогнозе годового роста более чем на 11%. Вдобавок ниже прогнозируемых оказались цены на газ, который страна много импортирует. Кроме того, это сказалось и на более низких поступлениях с рентной платы при добыче газа.

Иными словами, всё это – повод, чтобы пересмотреть макроэкономический прогноз и пересчитать показатели госбюджета.

Скрытые угрозы

На недобор в госбюджет также повлияло то, что в конце прошлого года были большие авансовые платежи по налогам, говорит исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук. Впрочем, уже в феврале Налоговая служба ситуацию несколько выровняла, более чем на 7% собрав больше плана.

"По курсу ситуация тоже должна выровняться ко второму полугодию. Но сейчас появился другой риск, связанный с достаточно нервозной ситуацией на мировых рынках из-за коронавируса", – отметил собеседник.

На прошлой неделе на фондовых рынках по всему миру обваливались котировки, что дало почву для разговоров о скором начале нового финансового кризиса. Для Украины это важно, прежде всего, в свете снижения цен на товары украинского экспорта – аграрную продукцию, металлы, руду. Сокращение валютной выручки от экспортеров может вскоре оказать давление на валютный рынок, что в свою очередь скажется и на росте цен.

Если говорить о краткосрочной перспективе, то инвесторы, подогреваемые паникой из-за коронавируса, могут потерять интерес к украинским гособлигациям, что усложнит и так крайне незавидное положение правительства. И тогда в лучшем случае занимать придется дорого, в худшем – не у кого.

Еще одна проблема правительства – часть прибыли НБУ, которую регулятор перечисляет в госбюджет. Есть вероятность, что в этом году поступления от Нацбанка окажутся меньше, чем предусмотрено в госбюджете, если прибыль НБУ за 2019 год будет ниже плановой.

"Нужно четко понимать, что пересмотр бюджета неизбежен. Но это не стоит делать ближайшие несколько месяцев, пока не будет понятно, как развивается ситуация в мире. Иначе пересмотры придется делать несколько раз", – уверен Дмитрий Боярчук.

Министр Оксана Маркарова в одном из интервью заявила, что корректировка будет зависеть от обновленного макропрогноза, который в начале марта должно представить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом же говорил и премьер-министр Алексей Гончарук, анонсируя пересмотр бюджета уже весной.

Жить по средствам

В Минфине уверяют, что, несмотря на недобор по бюджету, защищенные статьи финансируются в полном объеме. Но на некоторых расходах в начале года удалось сэкономить. За счет укрепления курса гривны и снижения ставок по внутренним гособлигациям на обслуживание госдолга потратили на 3,4 млрд гривен меньше, чем планировали.

На 6,7 млрд гривен оказались меньше траты на социальные нужны, главным образом из-за того, что снизилось количество получателей субсидий. Этому помогли теплая погода и, как уверяют в Минфине, более быстрый рост доходов населения, чем тарифов ЖКХ.

Впрочем, Кабмину все же придется провести ревизию расходов, придержав некоторые издержки, уверяют опрошенные эксперты. "Как правило, в таких ситуациях играются с расходами развития и инвестиционными программами, скажем, строительством каких-то объектов. Такие расходы могут перенести на конец года", – поясняет Дмитрий Боярчук.

Ревизия точно не коснется социальных расходов, по крайне мере, тех, которые уже были запланированы. Это защищенные статьи, к которым относятся пенсии, социальные расходы, зарплаты. "Здесь, конечно, без вариантов, будут или дополнительно брать в долг или, если все очень плохо, будут брать в долг у Национального банка. Если, конечно, уговорят НБУ это сделать", – рассуждает собеседник.

"Сейчас все в ожидании. И никто не может четко сказать, действительно ли все настолько катастрофично, чтобы включать печатный станок или предпринимать какие-то другие традиционно кризисные меры", – добавил Боярчук.

Олег Устенко соглашается, что все, что относится к группе несоциальных расходов, можно переносить на следующие периоды, пока ситуация не стабилизируется. "Либо, в крайнем случае, идти на урезание части несоциальных затрат", – объясняет эксперт.

Но параллельно, по мнению Устенко, необходимо искать и другие компенсаторы. В идеале – это наведение порядка на таможне, в том числе с использованием максимально жестких мер. Вариант на крайний случай – увеличение доходной части бюджета за счет корректировки некоторых налогов, полагает экономист.

"Как правило, страны, которые сталкиваются с подобного рода проблемами, могут увеличивать ставку НДС. Не резко, на 1-2 процентных пункта. Это может быть дополнительным компенсатором. Но есть риск, что в таком случае будет сохранен высокий уровень "тени" в экономике", – отметил Устенко.

В любом случае, проблемы, которые накопились в экономике, одним лишь изменением цифр в госбюджете решить не удастся. Здесь от правительства нужны более решительные шаги. "Уже очевидно, что эпоха экономического романтизма подходит к концу. Без денег двигать страну будет крайне тяжело. И это, похоже, понимают все", – уверен Олег Устенко.

Крайне неосмотрительно в этой истории было бы остаться без внешней финансовой поддержки, учитывая пиковые выплаты правительства по внешним долгам. Но до сих пор нет ясности о новой кредитной программе МВФ для Украины, о которой стороны договорились еще в конце прошлого года.

Промедление с выполнением требований Фонда, особенно в части возмещения убытков с экс-владельцев неплатежеспособных банков, стало ключевым препятствием на пути к новой программе. Причем в данном случае важны не столько деньги МВФ, сколько займы от других кредиторов, ожидающих положительного решения Фонда по Украине.