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В Кабмине откорректируют показатели госбюджета-2020

Новости » Политика     21.02.2020 - 11:15
В Кабмине откорректируют показатели госбюджета-2020
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство намерено пересмотреть показатели бюджета весной

В Кабинете министров планируют весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Кабмина, пересмотр связан с курсом гривны и изменением цены на энергоресурсы.

"И конечно, еще и весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру для того, чтобы еще раз посмотреть на этот макропрогноз на государственный бюджет. У нас совсем другой курс гривны, другие цены на энергоресурсы. Поэтому правильно: действительно мы будем возвращаться к корректировке государственного бюджета в этом году", - заявил Гончарук.

Напомним, Кабмин через две недели представит новый макропрогноз. По словам премьера, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства уже работает над этим вопросом.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе глава Минэкономики Тимофей Милованов заявил, что ведомство собирается пересмотреть свой макропрогноз для Украины в январе в связи с валютным курсом. Этот шаг, по словам министра, может повлечь пересмотр бюджета на 2020 год.

Добавим также, ранее Милованов заявлял, что ожидает укрепление курса в 2020 году. Это, по словам министра, будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

Кабмин через две недели представит новый макропрогноз, - Гончарук Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру существенно снизился
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