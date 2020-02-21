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В Кабмине ожидают недовыполнение государственного бюджета

Новости » Политика     21.02.2020 - 11:20
В Кабмине ожидают недовыполнение государственного бюджета
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Недовыполнение ожидают по поступлениям с таможни

В Кабинете министров Украины ожидают недовыполнение государственного бюджета по поступлениям с таможни. Об этом заявил глава Кабмина Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, недовыполнение прежде всего связано с курсовой разницей.

"По поводу выполнения и невыполнения (госбюджета, - ред.) за февраль. Финальных цифр, очевидно, еще нет. Ведь февраль не завершился. Но мы ожидаем, что налоговая выполнит план, который был поставлен в бюджете. По таможне ожидаем недовыполнение. Прежде всего, из-за курсовой разницы. Потому что импорт в гривне значительно дешевле. То есть, объемы поступлений от импортных товаров значительно меньше. И потому что стоимость энергоресурсов, которые обычно растаможивались, также меньше", - заявил Гончарук.

Напомним, в Кабинете министров планируют весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год. По словам главы Кабмина, пересмотр связан с курсом гривны и изменением цены на энергоресурсы.

Как писало РБК-Украина, Гончарук заявил, что через две недели представит новый макропрогноз. Глава правительства заявил, что Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства уже работает над этим вопросом.

Добавим также, в Минэкономики ожидают укрепление курса в 2020 году. Это, по словам министра, будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

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