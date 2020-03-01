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Аналитики прогнозируют рост курса доллара

Новости » Экономика     01.03.2020 - 08:20
Аналитики прогнозируют рост курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

В начале марта доллар может подорожать до 24,7 гривен

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,5/24,7 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,6%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,48 до 24,56 грн (+0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,45/24,48 до 24,60/24,62 (+0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,28/24,49 до 24,37/24,59 (+0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Как сообщало РБК-Украина, аналитики прогнозируют, что эпидемия коронавируса Covid-19, которая стремительно распространяется по миру и уже оказывает влияние на глобальные рынки, может привести к росту курса доллара к гривне.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозирует укрепление курса гривны к доллару. Как напомнила министр, текущий курс гривны к доллару (24,5 грн/доллар) сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете (27 грн/доллар). "И мы видим тренд на дальнейшее укрепление", - сказала Маркарова.

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Темы: Курс доллара
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